Инцидент произошел на передовых позициях 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии. Подробности сообщили в ОТУ "Харьков".

Смотрите также ВСУ не заходили на агрегатный завод в Волчанске: что говорят в ОТГ "Харьков" об отчете ISW

Оккупанты массово травятся в районе Глубокого

Защитники сообщили, что в районе населенного пункта Глубокое оккупанты осуществляют одиночное перемещение личного состава с целью пополнения текущего некомплекта на передовых позициях.

Из-за низкого качества пищевых продуктов и питьевой воды на передовых позициях 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии отмечаются массовые случаи желудочно-кишечных расстройств среди личного состава.

Оккупанты нуждаются в медикаментах и уровень их морально-психологического состояния значительно снизился.

Ранее в ОТГ "Харьков" сообщили, что благодаря чрезвычайно активной работе украинских дронов в районе сел Глубокое для оккупантов сложилась катастрофическая ситуация. Живыми и целыми оттуда у них есть шансы выбраться только обратно в Россию или в плен.

Также на этом направлении много российских военных отказываются выполнять боевые приказы. Поэтому для усиления дисциплины Россия перебрасывает туда подразделение "Ахмат".