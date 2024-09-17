Представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев объяснил Суспильному, что заявление ISW об освобождении агрегатного завода не соответствует действительности.

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Что известно о ситуации на агрегатном заводе

Виталий Саранцев рассказал, что украинских позиций на предприятии нет, в зданиях завода все еще остаются заблокированные там с мая российские оккупанты.

Они (российские военные – 24 Канал) позавчера (15 сентября – 24 Канал) пытались обстрелять районы города, локации, прилегающие к агрегатному заводу. И попали по своим, "friendly fire" произошел. Сейчас там продолжаются боевые столкновения в том районе города. ISW, скажем так, не в полной мере владеют информацией,

– объяснил представитель.

Кстати, в ISW написали в сводке за 16 сентября, что украинские бойцы могли освободить агрегатный завод в Волчанске. Такие выводы аналитики сделали из-за того, что российские милитари-блогеры распространили видео, на которых российская армия наносит несколько ударов по зданию завода и территории предприятия.

"Геолокационные кадры, опубликованные 16 сентября, показывают, как российские войска наносят удары по украинским позициям на Волчанском агрегатном заводе в центре Волчанска, что указывает на то, что украинские силы недавно восстановили утраченные позиции внутри завода", – заявили в американском Институте изучения войны.

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Стоит заметить, что на агрегатном заводе в окружении оказались ориентировочно 40 российских оккупантов. Еду, воду, боекомплект и медикаменты им доставляют дронами. там есть потери и раненые, а также те, кто может воевать.