Речник оперативно-тактичного угруповання "Харків" Віталій Саранцев пояснив Суспільному, що заява ISW про звільнення агрегатного заводу не відповідає дійсності.

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Що відомо про ситуацію на агрегатному заводі

Віталій Саранцев розповів, що українських позицій на підприємстві немає, у будівлях заводу все ще лишаються заблоковані там від травня російські окупанти.

Вони (російські військові – 24 Канал) позавчора (15 вересня – 24 Канал) намагалися обстріляти райони міста, локації, які прилеглі до агрегатного заводу. Та поцілили по своїх, "friendly fire" стався. Наразі там тривають бойові зіткнення в тому районі міста. ISW, скажімо так, не повною мірою володіють інформацією,

– пояснив речник.

До речі, в ISW написали у зведенні за 16 вересня, що українські бійці могли звільнити агрегатний завод у Вовчанську. Такі висновки аналітики зробили через те, що російські мілітарі-блогери поширили відео, на яких російська армія завдає декілька ударів по будівлі заводу та території підприємства.

"Геолокаційні кадри, опубліковані 16 вересня, показують, як російські війська завдають ударів по українських позиціях на Вовчанському агрегатному заводі в центрі Вовчанська, що вказує на те, що українські сили нещодавно відновив втрачені позиції всередині заводу", – заявили в американському Інституті вивчення війни.

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Варто зауважити, що на агрегатному заводі в оточенні опинились орієнтовно 40 російських окупантів. Їжу, воду, боєкомплект і медикаменти їм доставляють дронами.Там є втрати та поранені, а також ті, хто може воювати.