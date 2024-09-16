Наші військові за минулу добу на Харківщині вибили з бою 85 окупантів, "задвохсотили" – 22, 61 ворог поранений, двоє окупантів здались в полон.

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Що відбувається на Харківщині

Оперативне-тактичне угруповання "Харків" повідомило, що наші Сили оборони продовжують стримувати натиск російських окупаційних військ. Зокрема, вороги:

в районі населеного пункту Глибоке: здійснювали поодиноке переміщення особового складу (щоб поповнити поточний некомплект на передових позиціях), проводили інженерну розвідку маршрутів висування, намагались відшукати нові маршрути для здійснення заходів логістичного забезпечення;

здійснювали поодиноке переміщення особового складу (щоб поповнити поточний некомплект на передових позиціях), проводили інженерну розвідку маршрутів висування, намагались відшукати нові маршрути для здійснення заходів логістичного забезпечення; біля Лук'янців: нарощують систему зв'язку, проводять заходи логістичного забезпечення.

У Вовчанську противник у вечірній час в північній частині міста здійснив спробу доставити особовий склад із застосуванням автомобільної техніки, яку, в результаті вогневого ураження, було знищено. Застосував РСЗВ по районах, прилеглих до Агрегатного заводу, чим завдав втрат власним підрозділам,

– розповіли в ОТУ "Харків".

Також військові повідомили, що в районі населеного пункту Тихе ворог завів особовий склад на передові позиції, основну увагу зосередив на здійсненні повітряної розвідки, щоб виявити підрозділи Сил оборони України.

Протягом минулої доби російські окупанти завдали 2 авіаудари з використанням 6 КАБів, 36 ударів дронами-камікадзе та здійснили 372 обстріли позицій Сил оборони України.

Зауважте. 1 вересня 2024 року росіяни намагались прорватись на Агрегатний завод. Адже там щонайменше з середини червня залишаються заблокованими російські окупанти. Спочатку їх було орієнтовно 40, проте там є втрати та поранені.

Сили оборони України пошкодили та знищили 42 одиниці озброєння та військової техніки, зокрема:

3 артилерійських системи,

3 автомобілі,

4 одиниці спеціальної техніки,

32 безпілотники.

Наші військові знищили 43 укриття для особового складу, 1 місце зберігання боєприпасів, 2 стартові майданчики запуску безпілотників.