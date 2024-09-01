Окупаційна армія перекидає їм боєкомплект, ліки та воду дронами. На початку там було 40 заблокованих росіян, проте з того часу були загиблі та поранені.

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Що відомо про дії росіян у Вовчанську

У Вовчанську противник продовжує штурмові дії у районі багатоповерхової забудови. Протягом ночі (проти 1 вересня – 24 Канал) штурмова група окупантів намагалася дістатися у район Агрегатного заводу,

– розповіли військові.

На щастя, українські бійці вчасно її виявили та знищили.

Наші бійці розповіли, що з початку доби 1 вересня триває 3 бойових зіткнення у районі Вовчанська.

"Сили оборони України адекватно реагують на дії та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів", – заявили в оперативно-тактичному угрупованні військ "Харків".

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Тільки за минулу добу окупанти втратили на Харківщині 38 солдатів загиблими та 66 – пораненими.