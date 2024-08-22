Про це 24 Каналу сказав майор ЗСУ, заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін. Він відповів, чи перекидає Росія війська, які мали б йти на Вовчанськ чи Покровськ, на Курський напрямок.

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Як Курська операція вплинула на фронт

Загалом нині на Вовчанському напрямку ситуація для Сил оборони абсолютно контрольована. Ба більше, є сплановані заходи українських сил щодо повного звільнення цієї території. У районі Покровська ситуація складніша. Протягом останньої доби ворог провів 53 штурми.

Відсутність підкріплення у ворога, на жаль, не спостерігається. Крім того, резерви, сили та ресурси у росіян є,

– зазначив Жорін.

На Курськ противник стягує інші сили з глибини російської території, аби стабілізувати ситуацію. Підрозділи, відсутність яких могла б вплинути на ситуацію на полі бою, росіяни не знімали.

Курська операція суттєво не вплинула на жодну з ділянок фронту,

– наголосив заступник командира Третьої штурмової бригади.

Прорив російського кордону спочатку мав хороший морально-психологічний вплив на українських воїнів й загалом на суспільство. Однак практично Курська операція не вплинула на ситуацію на інших ділянках фронту, попри те, що на сьогодні вона надзвичайно успішна й навіть історична.

Водночас російські війська "дещо знизили активність" на Гуляйпільському, Оріхівському і Придніпровському напрямках.