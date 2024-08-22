Об этом 24 Каналу сказал майор ВСУ, заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин. Он ответил, перебрасывает ли Россия войска, которые должны были бы идти на Волчанск или Покровск на Курское направление.

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Как Курская операция повлияла на фронт

В целом сейчас на Волчанском направлении ситуация для Сил обороны абсолютно контролируемая. Более того, есть спланированные мероприятия украинских сил по полному освобождению этой территории. В районе Покровска ситуация сложнее. В течение последних суток враг провел 53 штурма.

Отсутствие подкрепления у врага, к сожалению, не наблюдается. Кроме того, резервы, силы и ресурсы у россиян есть,

– отметил Жорин.

На Курск противник стягивает другие силы из глубины российской территории, чтобы стабилизировать ситуацию. Подразделения, отсутствие которых могло бы повлиять на ситуацию на поле боя, россияне не снимали.

Курская операция существенно не повлияла ни на один из участков фронта,

– отметил заместитель командира Третьей штурмовой бригады.

Прорыв российской границы сначала имел хорошее морально-психологическое влияние на украинских воинов и в целом на общество. Однако практически Курская операция не повлияла на ситуацию на других участках фронта, несмотря на то, что на сегодня она чрезвычайно успешна и даже историческая.

В то же время российские войска "несколько снизили активность" на Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях.