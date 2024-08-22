Водночас російські війська "дещо знизили активність" на Гуляйпільському, Оріхівському і Придніпровському напрямках, тут наступальних дій вони не вели. Про те, як змінилась ситуація на полі бою станом на 22 серпня, розповідає 24 Канал, посилаючись на дані Генштабу, онлайн-мапи DeepState.

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Ситуація на усіх напрямках

На Харківському напрямку відбулося 6 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ та Липці.

На Куп'янському напрямку за добу відбулося 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Петропавлівки, Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в районі Андріївки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 19 разів. Намагався просунутись неподалік Торського, Новосергіївки, Макіївки, Греківки та Сергіївки.



На Сіверському напрямку українські захисники відбили 1 штурм російських загарбників поблизу Спірного.





На Краматорському напрямку окупанти атакували 8 разів поблизу Григорівки, Часового Яру та Предтечиного. Ситуація контрольована.



На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 13 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного.



На Покровському напрямку наші захисники відбивали 53 штурмових і наступальних дії агресора у бік населених пунктів Пантелеймонівка, Воздвиженка, Зелене Поле, Миролюбівка, Гродівка, Миколаївка, Новогродівка, Михайлівка та Птиче. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Новогродівки та Михайлівки.



На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 16 атак в напрямку Георгіївки, Костянтинівки та Побєди.



Двічі окупаційні підрозділи намагались просунутись в напрямку Водяного на Времівському напрямку.



На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог дещо знизив активність, наступальних дій за останню добу не проводив, проте не перестає знищувати усіма доступними способами цивільну інфраструктуру нашої країни.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку.