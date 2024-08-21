ЗСУ можуть зупинити росіян лише завдяки створенню кількох штурмових бригад. Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зауваживши, що часу обмаль.

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Що чекає на Покровський напрямок

Світан пояснив, що Путін має на меті вийти на Покровськ. Однак ворог захоплює подібні міста дуже довго, подібна ситуація була з Бахмутом. Якщо це місто росіяни могли оточити, то з Покровськом ситуація інша, адже цей населений пункт дуже великий. Максимум, що росіяни зможуть зробити – вийти до нього. Окупанти будуть намагатись "засипати" його КАБами та знищувати міську забудову.

В Покровська буде доля Бахмуту. Після того, як росіяни підійдуть до його кордонів, вони почнуть його зривати, хоч і довго, мінімум до наступного року, якщо наше командування не назбирає кілька штурмових бригад і не "зріже" наступ ворога,

– зазначив військовий експерт.

Ситуація біля Покровська: дивіться на карті

ЗСУ має можливість вдарити по флангах росіян, адже вони їх не укріплюють. Звісно, що окупанти будуть намагатись їх розширити, однак, на думку Світана, в ЗСУ з'являться кілька бригад, які зможуть завдати по них удар.

Ця можливість буде до кінця місяця. З наступного місяця росіяни або розширять наступ, або укріплять фланг силами, які у них залишаться,

– підкреслив військовий експерт.