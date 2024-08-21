Військовий експерт Владислав Селезньов в етері 24 Каналу розповів, що через кілька тижнів ворог взагалі буде вимушений брати оперативну паузу.

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Чому не буде наступу на Краматорську агломерацію

Нещодавно очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що у росіян залишилося ресурсів на місяць – півтора для активних бойових дій. Минуло два тижні, залишилося – чотири. Отже, наприкінці вересня російська армія сточиться, і буде вимушена брати оперативну паузу.

Тому окупанти не зможуть сформувати плацдарм для наступу в напрямку Краматорської агломерації. До того ж, за словами Селезньова, противник застряг у районі Часового Яру, не спроможний зламати українську оборону на Лиманському напрямку та й біля Торецька справи геть кепські.

Темпи просування значно знизяться, бо ворог заходить у промислову забудову. Тому говорити про інтенсивність ворожого просування у цій ситуації не варто,

– зазначив військовий експерт.

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Про ситуацію на Покровському напрямку

Зрозуміло, чому росіяни так поспішають на Покровському напрямку. Покровськ – це найзахідніше місто в Донецькій області. Для російського істеблішменту вкрай важливо вийти на адмінкордони, можливо, навіть вилізти на територію Дніпровщини.

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Далі стандартний розвиток подій: проведення фейкового референдуму і заява, мовляв, "Дніпропетровська область є російською, згідно з конституцією". Саме з цією метою ворог суне вперед.

Чи зможуть реалізувати це? Відповідь полягає винятково у ресурсних можливостях українського війська,

– наголосив Владислав Селезньов.