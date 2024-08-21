Военный эксперт Владислав Селезнев в эфире 24 Канала рассказал, что через несколько недель враг вообще будет вынужден брать оперативную паузу.

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Почему не будет наступления на Краматорскую агломерацию

Недавно глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что у россиян осталось ресурсов на месяц – полтора для активных боевых действий. Прошло две недели, осталось – четыре. Так что, в конце сентября российская армия сточится, и будет вынуждена брать оперативную паузу.

Поэтому оккупанты не смогут сформировать плацдарм для наступления в направлении Краматорской агломерации. К тому же, по словам Селезнева, противник застрял в районе Часового Яра, не способен взломать украинскую оборону на Лиманском направлении и у Торецка дела совсем плохи.

Темпы продвижения значительно снизятся, потому что враг заходит в промышленную застройку. Поэтому говорить об интенсивности вражеского продвижения в этой ситуации не стоит,

– отметил военный эксперт.

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О ситуации на Покровском направлении

Понятно, почему россияне так спешат на Покровском направлении. Покровск – это самый западный город в Донецкой области. Для российского истеблишмента крайне важно выйти на админграницы, возможно, даже вылезти на территорию Днепровщины.

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Далее стандартное развитие событий: проведение фейкового референдума и заявление, мол, "Днепропетровская область является российской, согласно конституции". Именно с этой целью враг сует вперед.

Смогут ли реализовать это? Ответ заключается исключительно в ресурсных возможностях украинской армии,

– подчеркнул Владислав Селезнев.