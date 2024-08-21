Первый. Было уже несколько докладов Главкома Сырского. Фронт – наши позиции, прежде всего Покровское направление, наша Донетчина. Мы понимаем шаги врага и усиливаемся. Проведена проверка обеспечения снарядами. И очень важно, чтобы партнеры реально выполняли обязательства. Относительно каждого пакета, по всем нашим договоренностям. Это фундаментально для обороны. Наша операция в Курской области – продолжается наша боевая работа, делаются шаги. Контролируем определенные районы. И благодарю всех наших ребят, всех подразделений за дальнейшее пополнение обменного фонда.

Второе. Провел длительное, очень детальное совещание с членами правительства и представителями Верховной Рады. Несколько вопросов. Планируем решения, которые нужно принять для поддержки наших сил обороны. А также для поддержания экономической активности в стране. Чтобы мы могли не только сохранить рабочие места, но и предоставить украинской экономике больше возможностей, больше потенциала роста. Это важные вопросы – важны и выводы после встреч с предпринимателями в областях. Все детали представит правительство, когда соответствующие проекты будут подготовлены. Но можно сказать, что договорились с правительством: министры будут искать альтернативные решения, без давления на «белый» бизнес. А также договорились о дополнительных государственных шагах по детенизации. Кроме этого, обсудили сегодня работу с партнерами по приближению реальных решений об обещанных 50 миллиардах долларов от замороженных российских активов. Много было политических заявлений от партнеров. Многое и сейчас звучит на этот счет. Но нам нужен реальный механизм. Нужно, чтобы средства от активов агрессора работали на реальную помощь защиты от агрессора – чтобы все это работало ради Украины и украинцев в ближайшие месяцы. Слишком долго продолжаются соответствующие дискуссии, и, наконец, нужны решения.

И еще одно сегодня.

Говорил с Патриархом Варфоломеем. Я поблагодарил его за поддержку Украины и украинцев, нашей защиты, нашей независимости. Проинформировал о принятом законе на усиление нашей духовной независимости. Очень важно, что мы имеем общее понимание того объединяющего потенциала для украинского православия, который дает этот принятый закон, и все для этого предусмотрено достаточно, чтобы действительно избавиться от зависимости от Москвы и добавить единства Украине.

Спасибо всем в мире, кто из Украины!