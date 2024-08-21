Украинские военные по состоянию на 20 августа контролировали уже 92 населенных пункта и более 1250 квадратных километров.

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Что делают оккупанты на Курщине

Российские войска активно применяют авиацию по Курской области. В настоящее время (по состоянию на 16:00 21 августа – 24 Канал) известно о 17 авиационных ударах, с применением 27 управляемых авиационных бомб, по населенным пунктам России,

– рассказали в Генштабе.

Также они отметили, что оккупанты с помощью артиллерии атаковали украинские приграничные населенные пункты. В частности, враги ударили по селу Порозок и Пожня Сумской области.

Кстати, первый эвакуированный из Суджи Курской области в Сумы попросил об эвакуации из-за постоянных обстрелов населенного пункта и ранения.

Уже 21 августа глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко заявил, что военная комендатура полностью обеспечивает жизнедеятельность местных на Курщине. В частности, военные передают МВД свой запрос, а они передают военным через полицию и ДСНС все необходимое для этих людей.