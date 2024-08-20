На момент начала операции на Курщине мужчина был в Москве. Тогда связи с Суджей уже не было. Там оставалась его 89-летняя мать.

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Что рассказал первый эвакуированный из Суджи в Сумы

Олег Грищенко выехал в Суджу из Москвы 7 августа. Говорит, что знакомый его предупредил, что в Суджу вернуться возможно, однако есть опасность, что машину сожгут дроны.

Я из Москвы ночью приехал в Курск, взял машину и в 6 утра выехал в Суджу. Ехал по дороге, никто меня не остановил, никаких не было препятствий, никаких отступающих войск. Были какие-то машины гражданские, в которых были военные, но это не были военные части. Единственное, что я на дороге видел – несколько КАМАЗов "Ахмата",

– рассказал россиянин.

Далее возле Суджи его машину атаковал дрон. Он попал в колесо и ранил мужчину в руку. К матери таки доехал раненым в состоянии шока, машина полноприводная, поэтому была на ходу.

Именно мать оказала ему медицинскую помощь, ведь в прошлом была врачом. Уже 8 августа в Судже не было российских войск, и со следующего дня начались атаки дронами и бомбардировки города.

Поэтому он с мамой постоянно жил в подвале. Когда затихали обстрелы, то выходили приготовить еду. Затем к ним постучали украинские военные, которые проверили у мужчины документы и прописку.

Сказали (Силы обороны Украины – 24 Канал), что у нас в этом доме будет позиция, вы не имеете права заходить в дом, пока мы не уйдем. Мы вас не будем ни грабить, ни убивать. Это маму очень впечатлило, потому что она, как старый человек, смотрит много телевизор. Ждала неприятностей. У меня такого не было, потому что я в Сумах был достаточно часто, у меня есть друзья здесь,

– сказал Олег Грищенко.

Он добавил, что через неделю жизни в подвале у него началось заражение на руке и мама сердечница, которые нужны лекарства. Тогда он обратился за помощью к украинским военным. Мужчина говорит, что это был единственный выход, чтобы выжить. Ведь возможности выехать в другую сторону физически не было.

Мы благодарны тем людям, обычным людям, которые нас вывезли оттуда. Говорят: "У нас нет приказа о депортации". Потом по нашей просьбе они доставили на скорости, по полям, в полицию города Сумы. В полиции нас приняли, удивились, потому что мы были первые люди, которые попали в Сумы из Суджи. Приветливо встретили, это было удивительно,

– заявил Олег.

Сейчас ему и матери оказали медицинскую помощь в больнице Сум.

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Олег Грищенко говорит, что жилье или материальную помощь им не предоставили, однако убежден, что на жизнь сможет заработать. Россиянин говорит, что нет ощущения, что уехал в другую страну.

Я себя чувствую здесь счастливым человеком, которому повезло, и который сделал то, что должен был сделать,

– заявил эвакуированный.

Он также отметил, что мать в палате лечится, с ней разговаривают две женщины ее возраста. Поэтому она чувствует себя как дома.

Сам Олег мечтает вернуться на Родину. Олег также сказал, что убежден в том, что россияне не хотели войны.