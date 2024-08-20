На момент початку операції на Курщині чоловік був у Москві. Тоді зв'язку з Суджею вже не було. Там залишалась його 89-річна матір.

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Що розповів перший евакуйований з Суджі в Суми

Олег Грищенко виїхав у Суджу з Москви 7 серпня. Каже, що знайомий його попередив, що в Суджу повернутися можливо, проте є небезпека, що машину спалять дрони.

Я з Москви вночі приїхав у Курськ, взяв машину й о 6 ранку виїхав у Суджу. Їхав дорогою, ніхто мене не зупинив, ніяких не було перешкод, ніяких відступаючих військ. Були якісь машини цивільні, в яких були військові, але це не були військові частини. Єдине, що я на дорозі бачив – кілька КАМАЗів "Ахмату",

– розповів росіянин.

Далі біля Суджі його машину атакував дрон. Він потрапив у колесо та поранив чоловіка в руку. До матері таки доїхав пораненим у стані шоку, машина повнопривідна, тож була на ходу.

Саме матір надала йому медичну допомогу, адже в минулому була лікаркою. Вже 8 серпня у Суджі не було російських військ, та з наступного дня почались атаки дронами та бомбардування міста.

Тож він з мамою постійно жив у підвалі. Коли затихали обстріли, то виходили приготувати їжу. Потім до них постукали українські військові, які перевірили в чоловіка документи та прописку.

Сказали (Сили оборони України – 24 Канал), що в нас у цьому будинку буде позиція, ви не маєте права заходити в будинок, поки ми не підемо. Ми вас не будемо ні грабувати, ні вбивати. Це маму дуже вразило, тому що вона, як стара людина, дивиться багато телевізор. Чекала неприємностей. В мене такого не було, тому що я в Сумах був достатньо часто, в мене є друзі тут,

– сказав Олег Грищенко.

Він додав, що через тиждень життя у підвалі в нього почалось зараження на руці й мама сердечниця, які потрібні ліки. Тоді він звернувся по допомогу до українських військових. Чоловік каже, що це був єдиний вихід, щоб вижити. Адже можливості виїхати в інший бік фізично не було.

Ми вдячні тим людям, звичайним людям, які нас вивезли звідти. Кажуть: "В нас немає наказу про депортацію". Потім на наше прохання вони доставили на швидкості, по полях, у поліцію міста Суми. В поліції нас прийняли, здивувалися, тому що ми були перші люди, які потрапили в Суми з Суджі. Привітно зустріли, це було дивовижно,

– заявив Олег.

Наразі йому та матері надали медичну допомогу в лікарні Сум.

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Олег Грищенко каже, що житло чи матеріальну допомогу їм не надали, проте переконаний, що на життя зможе заробити. Він додав, що немає відчуття, що поїхав у іншу країну.

Я себе відчуваю тут щасливою людиною, якій пощастило, і яка зробила те, що мала зробити,

– заявив евакуйований.

Він також зазначив, що матір в палаті лікується, з нею розмовляють дві жінки її віку. Тож вона почувається як вдома.

Сам Олег мріє повернутись на Батьківщину. Олег також сказав, що переконаний у тому, що росіяни не хотіли війни.