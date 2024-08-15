Про це 15 серпня повідомила віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Можливість гуманітарного коридору для цивільних із Курщини

Також Верещук зазначила, що наразі існує можливість гуманітарного коридору в бік Росії. Але це можливо лише за умови відповідного офіційного запиту з російської сторони.

"Наразі такого запиту поки не надходило", – повідомила вона.

Зазначимо, що юристка Катерина Рашевська в коментарі Суспільному розповіла, що евакуація громадян Росії на територію України є крайнім заходом, якщо вичерпані всі інші можливі варіанти — це евакуація в межах окупованої території або ж евакуація на запит Москви на територію Росії.

Відповідно до її слів, 180 до 200 тисяч людей потребують евакуації з прикордонних регіонів Росії. За російськими даними, 120 тисяч евакуювалися в напрямку Росії.