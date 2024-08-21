Українські військові станом на 20 серпня контролювали вже 92 населені пункти та понад 1250 квадратних кілометрів.

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Що роблять окупанти на Курщині

Російські війська активно застосовують авіацію по Курщині. На даний час (станом на 16:00 21 серпня – 24 Канал) відомо про 17 авіаційних ударів, із застосуванням 27 керованих авіаційних бомб, по населених пунктах Росії,

– розповіли в Генштабі.

Також вони зазначили, що окупанти з допомогою артилерії атакували українські прикордонні населені пункти. Зокрема, вороги вдарили по селу Порозок та Пожня Сумської області.

До речі, перший евакуйований з Суджі Курської області в Суми попросив про евакуацію через постійні обстріли населеного пункту та поранення.

Вже 21 серпня глава Міністерства внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що військова комендатура повністю забезпечує життєдіяльність місцевих на Курщині. Зокрема, військові передають МВС свій запит, а вони передають військовим через поліцію і ДСНС все необхідне для цих людей.