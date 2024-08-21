Об этом Клименко отметил в комментарии журналистам в рамках Конгресса местных и региональных властей в Кропивницком, о чем сообщил корреспондент Укринформа.

Смотрите также Полковник Британии в отставке честно ответил, чем очень удивила Курская операция

Как работает военная комендатура на Курщине

Мы не оккупировали эти территории, не устанавливали никакой власти. Там действует военная комендатура, и те люди, которые там остались,... получают от военных гуманитарку и лекарства. Это прописано в Женевских конвенциях. Это не желание показаться добрыми, это вопрос ответственности государства. И мы показываем, что Украина – это ответственное государство, которое придерживается подписанных ею конвенций,

– сказал Клименко.

Он отметил, что военные передают МВД свой запрос, а они передают военным через полицию и ГСЧС все необходимое для этих людей.

"А это – люди, 90% их – в возрасте 60+. Есть онкобольные, есть больные сахарным диабетом, и они не получают лекарства. И мы не имеем права их оставить там умирать. Поэтому происходит такая работа. Военная комендатура обеспечивает полностью жизнедеятельность тех регионов, где наши войска проводят оборонительную операцию", – резюмировал министр.