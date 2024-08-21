Об этом 24 Каналу рассказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон, подчеркнув, что россиян долго кормили ложью о том, что Путин является великим военным стратегом, а на самом деле все оказалось совсем не так.

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Путин попал в ловушку

Полковник армии Великобритании в отставке считает, что в войне наступил очень значительный переломный момент. В то же время партнеры Украины должны продолжать поддерживать не только поставками боеприпасов и оборудования, но и вербально на мировой арене.

Путин должен понять, что попал в ловушку, из которой нет выхода,

– отметил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

По его мнению, благодаря Курской операции Путин сейчас сильно отстает. И Кремль, вероятно, ищет выход из этого, но пока он невозможен военным путем. Поэтому, если Путин хочет остаться на посту президента – ему рано или поздно придется вести переговоры с Киевом.

По его словам, Путин видит себя в роли великого российского лидера, который стремится восстановить Советский Союз. Но вместо этого он фактически теряет часть территории России, достигая совершенно противоположных результатов. Так что это полный провал.

Что удивило в операции на Курщине

Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что российский народ не готов защищать собственную страну, в частности территорию Курской области, по ряду причин. Во-первых, россиян кормили ложью о том, что Путин является великим военным стратегом, и только сейчас они фактически осознают, что это не так.

Мы очень удивлены тем фактом, что местные россияне в Курской области приветствовали вхождение украинских сил. И без сомнения, это имеет глубокое влияние на Москву,

– отметил британский полковник в отставке.

По его мнению, российский народ наконец-то начинает осознавать правду о так называемой "СВО" Путина. Сейчас они понимают, что на самом деле вторжение в Украину не в их интересах.