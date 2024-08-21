Про це 24 Каналу розповів полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, зауваживши, що росіян довго годували брехнею про те, що Путін є великим військовим стратегом, а насправді все виявилося зовсім не так.

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Путін потрапив у пастку

Полковник армії Великої Британії у відставці вважає, що у війні настав дуже значний переломний момент. Водночас партнери України мають продовжувати підтримувати не лише постачанням боєприпасів та обладнання, але й вербально на світовій арені.

Путін має зрозуміти, що потрапив у пастку, з якої немає виходу,

– наголосив Геміш де Бреттон-Гордон.

На його думку, завдяки Курській операції Путін нині пасе задніх. І Кремль, ймовірно, шукає вихід з цього, але наразі він неможливий військовим шляхом. Тож, якщо Путін хоче залишитися на посаді президента – йому рано чи пізно доведеться вести переговори з Києвом.

За його словами, Путін бачить себе у ролі великого російського лідера, який прагне відновити Радянський Союз. Але натомість він фактично втрачає частину території Росії, досягаючи абсолютно протилежних результатів. Тож це повний провал.

Що здивувало в операції на Курщині

Геміш де Бреттон-Гордон вважає, що російський народ не готовий захищати власну країну, зокрема територію Курщини, з низки причин. По-перше, росіян годували брехнею про те, що Путін є великим військовим стратегом, і лише зараз вони фактично усвідомлюють, що це не так.

Ми дуже здивовані тим фактом, що місцеві росіяни на Курщині вітали входження українських сил. І без сумніву, це має глибокий вплив на Москву,

– зауважив британський полковник у відставці.

На його думку, російський народ нарешті починає пізнавати правду про так звану "СВО" Путіна. Зараз вони розуміють, що насправді вторгнення в Україну не в їхніх інтересах.