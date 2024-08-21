Через це на кордоні з Росією утворилася прогалина в обороні, якою і скористалися ЗСУ. Українські військові застали росіян зненацька і абсолютно непідготовленими до наступу.

Дивіться також Путін міг встановити дедлайн щодо Курщини: що вигадали в Росії для протидії операції ЗСУ

Водночас виданням пише, що Лапін не спеціально "відчинив ворота" для ЗСУ на Курщину. Річ у тім, що він зіткнувся з критичною нестачею військ на цьому напрямку.

"Ця помилка є типовою для вищого керівництва, яке часто відірване від реалій поля бою", – додають аналітики.

Чи могли події розгортатись інакше

При цьому невідомо, чи допомогла б ця міжвідомча рада, яка відповідала за безпеку в Курській області, якось допомогти спинити ЗСУ. Однак, рішення Лапіна розпустити централізований орган мало місце. І наразі зусилля москви витіснити українську армію з території Росії є хаотичними та неефективними.

Ба більше, генерал Лапін знав про пересування українських військ поблизу російського кордону, однак він не став посилювати оборонні лінії або встановлювати міни.

Коли українські війська зайшли на територію між Україною і Росією, вони не зустріли жодного опору, а вже безпосередньо у російських селищах не було сил територіальної оборони, які б допомогли сповільнити наступ.

"Першими їх зустріли призовники з 488 мотострілецького полку та 144 мотострілецької бригади, які не були залучені до бойових дій", – ідеться у статті.

Зауважте. Провал Лапіна не є першим. Генерал очолював угруповання російських військ на Харківщині у вересні 2022 року, коли українські війська за трохи більше ніж тиждень звільнили майже всю область.