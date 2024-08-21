Из-за этого на границе с Россией образовалась брешь в обороне, которой и воспользовались ВСУ. Украинские военные застали россиян врасплох и совершенно неподготовленными к наступлению.

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В то же время издание пишет, что Лапин не специально "открыл ворота" для ВСУ на Курщину. Дело в том, что он столкнулся с критической нехваткой войск на этом направлении.

"Эта ошибка является типичной для высшего руководства, которое часто оторвано от реалий поля боя", – добавляют аналитики.

Могли ли события разворачиваться иначе

При этом неизвестно, помог бы этот межведомственный совет, который отвечал за безопасность в Курской области, как-то помочь остановить ВСУ. Однако, решение Лапина распустить централизованный орган имело место. И сейчас усилия москвы вытеснить украинскую армию с территории России являются хаотичными и неэффективными.

Более того, генерал Лапин знал о передвижении украинских войск вблизи российской границы, однако он не стал усиливать оборонительные линии или устанавливать мины.

Когда украинские войска зашли на территорию между Украиной и Россией, они не встретили никакого сопротивления, а уже непосредственно в российских поселках не было сил территориальной обороны, которые бы помогли замедлить наступление.

"Первыми их встретили призывники из 488 мотострелкового полка и 144 мотострелковой бригады, которые не были привлечены к боевым действиям", – говорится в статье.

Заметьте. Провал Лапина не является первым. Генерал возглавлял группировку российских войск на Харьковщине в сентябре 2022 года, когда украинские войска за чуть более чем неделю освободили почти всю область.