Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил 24 Каналу, что на фоне боевых действий в Курской области в России создают 3 новых группировки войск.

Кстати Генштаб впервые показал карту территорий, которые ВСУ контролируют в Курской области

Действительно ли может быть дедлайн для россиян по Курщине

Ступак не исключает, что российский диктатор мог установить дедлайн, до которого оккупанты должны вытеснить ВСУ из Курской области. Но никаких ссылок об этом на официальные источники нет.

В то же время он отметил, что минобороны России решило создать 3 военные группировки – "Белгород", "Брянск" и "Курск". Командовать ими будет заместитель министра Юнус-бек Евкуров. Эти группировки должны как-то противодействовать продвижению ВСУ в Курской области.

Можно предположить, что действительно поставлены определенные дедлайны, чтобы сделать это,

– сказал Ступак.

По его словам, возникает вопрос – если задача не будет выполнена в установленный срок, то не исключено, что будет установлен новый дедлайн. К тому же россиянам не привыкать к историям с переносом сроков.