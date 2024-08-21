Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зауважив 24 Каналу, що на тлі бойових дій у Курській області в Росії створюють 3 нові угруповання військ.

До речі Генштаб вперше показав карту територій, які ЗСУ контролюють у Курській області

Чи справді може бути дедлайн для росіян щодо Курщини

Ступак не виключає, що російський диктатор міг встановити дедлайн, до якого окупанти мають витіснити ЗСУ із Курської області. Але жодних посилань про це на офіційні джерела немає.

Водночас він зауважив, що міноборони Росії вирішило створити 3 військові угруповання – "Бєлгород", "Брянськ" та "Курськ". Командуватиме ними заступник міністра Юнус-бек Євкуров. Ці угруповання мають якось протидіяти просуванню ЗСУ на Курщині.

Можна припустити, що справді поставлені певні дедлайни, щоб зробити це,

– сказав Ступак.

За його словами, виникає питання – якщо завдання не буде виконане у встановлений термін, то не виключено, що буде встановлений новий дедлайн. До того ж росіянам не звикати до історій з перенесенням термінів.