Об этом он заявил на совещании руководителей зарубежных дипломатических учреждений Украины.

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Зеленский рассказал, сколько квадратных километров в Курской области под контролем ВСУ

По словам президента, украинские воины продолжают защитную операцию в определенных районах Курской области.

На сегодня наши силы контролируют более чем 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта,

– рассказал Зеленский.

Он отметил, что продолжается укрепление наших позиций, стабилизация определенных районов и пополнение обменного фонда для Украины.

Также гарант добавил, что в целом эта операция стала "крупнейшей нашей инвестицией в процесс освобождения украинцев и украинок из российского плена – мы уже получили наибольшее количество российских пленных за одну операцию, и это весомый результат, и это одна из наших целей, и наши действия продолжаются".