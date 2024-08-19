Однако разрушение мостов еще не является окружением россиян. Для того чтобы ухудшить положение оккупантов, нужны и другие действия. Подробнее о них 24 Каналу рассказал израильский военный обозреватель Давид Шарп.

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Уничтожение мостов – это лишь часть работы

Украинские военные за последние несколько дней поразили сразу три моста через реку Сейм. Это очень усложняет российскую логистику и вообще ставит россиян в неудобное положение.

С мостами ситуация интересная, но и классическая в том смысле, что уничтожение мостов недостаточно. Конечно, само разрушение мостов – это осложнение логистики и материальный ущерб. Но чтобы попытаться окружить и уничтожить российскую армию, или вытеснить ее, нужно добить второй мост, потому что все же там легковой транспорт может передвигаться. И тогда российская армия столкнется с серьезными проблемами,

– подчеркнул Давид Шарп.

Кроме уничтожения мостов также важны действия на земле. Если украинским военным удастся создать серьезное давление и соответствующее огневое поражение на земле, будет хорошая перспектива закрепиться на берегу реки Сейм. Тем более, что российским военным, вероятно, не удастся, подтянуть подкрепление из-за упомянутого разрушения мостов.

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"Так можно вытеснить российскую группировку со значительной территории. Но это опять же требует резервов и активных действий на земле с учетом того, что противодействие российской армии не будет достаточным. Само по себе поражение мостов еще не является окружением. Если группировка прижата спиной к воде, это означает, что ее снабжение затруднено", – объяснил военный обозреватель.

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Хотя стоит также добавить, что поставки российской группировке еще можно наладить определенными способами. В частности, благодаря понтонным переправам или авиации. Поэтому уничтожение мостов – это еще не конец наступательных действий Сил обороны.