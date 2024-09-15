Оперативне-тактичне угруповання "Харків" повідомили, що "закошмарили" дронами російських військових на Липецькому напрямку.

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Біля Глибокого та Липців ворог у скрутному становищі

Захисники розповіли, що завдяки надзвичайно активній роботі українських дронарів в районі сіл Глибоке та Липці для російських окупантів склалась катастрофічна ситуація.

Живими та цілими звідси в них є шанси вибратись тільки назад у Росіб або в полон,

– зазначили в ОТУ "Харків".

До слова, раніше повідомлялося, що Росія перекидає підрозділ "Ахмат" у район Глибоке – Вовчанськ для посилення дисципліни серед своїх військ.

Багато російських військових відмовляються виконувати бойові накази на цих напрямках, тож кадировців будуть використовувати як ще один метод психологічного та морального тиску для них.

Яка ситуація у Харківській області