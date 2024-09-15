Загалом впродовж минулої доби на фронті, за даними Генштабу, зафіксовано 164 бойових зіткнення.

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Ситуація на фронті станом на 15 вересня