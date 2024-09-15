Російські війська поновили наступальні дії на Покровському напрямку, одночасно активізувавши атаки в Запорізькій області.
За даними Генштабу, протягом минулої доби зафіксовано 164 бойових зіткнення на різних напрямках фронту.
На Харківському напрямку відбулося три бойових зіткнення в районі Вовчанська, а на Куп'янському напрямку українські сили відбили 17 атак біля Колісниківки, Стельмахівки, Лозової та Синьківки.
На Лиманському напрямку російські війська здійснили 19 атак, намагаючись просунутись уперед біля кількох населених пунктів, включаючи Дружелюбівку та Макіївку.
Атаки також були зафіксовані на інших напрямках, зокрема на Сіверському, Краматорському, Торецькому, Курахівському, Времівському, Оріхівському та Придніпровському, де українські захисники активно відбивали штурмові дії противника.
Карта бойових дій 15 вересня / Колаж 24 Каналу
Окупанти продовжують наступати на Сході України, особливо докладаючи зусиль на Покровському напрямку. При цьому ворог відновив атаки у Запорізькій області.
Загалом впродовж минулої доби на фронті, за даними Генштабу, зафіксовано 164 бойових зіткнення.