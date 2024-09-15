Всего за прошедшие сутки на фронте, по данным Генштаба, зафиксировано 164 боевых столкновения.

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Ситуация на фронте по состоянию на 15 сентября

На Харьковском направлении произошло три боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск.

На Купянском направлении за сутки произошло 17 вражеских атак. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Колесниковки, Стельмаховки, Лозовой и Синьковки.

На Лиманском направлении враг атаковал 19 раз. Пытался продвинуться вперед неподалеку Дружелюбовки, Макеевки, Невского, Новосадового, Заречного, Чернещины, Серебрянки и Тернов.

На Северском направлении украинские защитники отражали 13 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали два раза, возле Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил 12 атак неподалеку Дружбы, Дачного, Нелиповки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 41 штурм агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Воздвиженка, Зеленое Поле, Новоалександровка, Новоторецк, Гродовка, Красный Яр, Новогродовка, Михайловка и Мариновка.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 39 атак у Селидово, Украинская, Красногоровки, Долиновки, Желаного Второго, Георгиевки, Константиновки, Катериновки и Желаного Первого.

На Времовском направлении по уточненной информации, противник совершил шесть штурмов наших позиций неподалеку Водяного, Золотой Нивы, Катериновки и Угледара.

На Ореховском направлении враг нанес удары неуправляемыми авиационными ракетами по населенным пунктам Пятихатки и Лобково, а на Гуляйпольском направлении подвергся ударам управляемыми авиационными бомбами населенный пункт Верхняя Терса.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции 8 раз. По данным Генштаба, оккупанты получили жесткий отпор, понеся потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России иногда применяет артиллерию по районам украинских населенных пунктов.