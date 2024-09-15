Всего за прошедшие сутки на фронте, по данным Генштаба, зафиксировано 164 боевых столкновения.

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Ситуация на фронте по состоянию на 15 сентября