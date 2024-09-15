Оперативно-тактическая группировка "Харьков" сообщили, что "закошмарили" дронами российских военных на Липецком направлении.

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У Глубокого и Липцев враг в затруднительном положении

Защитники рассказали, что благодаря чрезвычайно активной работе украинских дронаров в районе сел Глубокое и Липцы для российских оккупантов сложилась катастрофическая ситуация.

Живыми и целыми отсюда у них есть шансы выбраться только обратно в Росиб или в плен,

– отметили в ОТГ "Харьков".

К слову, ранее сообщалось, что Россия перебрасывает подразделение "Ахмат" в район Глубокое – Волчанск для усиления дисциплины среди своих войск.

Многие российские военные отказываются выполнять боевые приказы на этих направлениях, поэтому кадыровцев будут использовать как еще один метод психологического и морального давления для них.

Какова ситуация в Харьковской области