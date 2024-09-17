Такі висновки аналітиків ґрунтуються на геолокаційних кадрах, де російські військові завдають ударів по українських позиціях на Вовчанському агрегатному заводі. Про це повідомили у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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ЗСУ мають успіхи у Вовчанську

У той же час ISW повідомляє, що 15 і 16 вересня російські сили вели наступальні дії в районі Вовчанська, а українські війська, за їхніми даними, безуспішно контратакували як у самому місті, так і на околицях Липців та Глибокого.

Представник угруповання військ "Харків" повідомив, що російські війська продовжують наступ на Вовчанськ, проте на інших ділянках напрямок їхньої активності дещо послабшав. Поблизу Липців, Глибокого, Лук'янців та Стариці наступальних дій не ведеться, проте війська залишаються у цих районах та проводять внутрішні ротації.

Довідка. У Вовчанську Сили оборони вже кілька місяців тримали заблокованими російські війська на місцевому агрегатному заводі.

Згідно з інформацією спікера оперативно-тактичного угруповання, на початку на місці знаходилося близько 40 військовослужбовців, проте він не вказав точну кількість заблокованих російських військових.