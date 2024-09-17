Об этом в эфире 24 Канала рассказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко, отметив, что противнику не удается двигаться так быстро, как того требует от него российское командование.

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Российская армия на Харьковщине активно использует КАБы

Враг ежедневно имеет потери как в живой силе, так и в технике. В частности только за вчера удалось уничтожить 5 бронированных машин, которые выполняли различные задачи, среди которых образование прохода через минные заграждения.

Продвижение россиян на Купянщине приостановлено, сейчас продолжаются чрезвычайно сложные бои, иногда безумные, для того, чтобы ситуацию стабилизировать в полной мере. Остается проблемой на Купянщине активное применение врагом КАБов, путем управляемых авиабомб уничтожаются украинские позиции, прифронтовые села,

– озвучил Федоренко.

Военнослужащий в очередной раз подчеркнул необходимость предоставить Украине разрешение на применение высокоточного оружия вглубь России, таким образом можно будет влиять на функционирование вражеских аэродромов и минимизировать количество ударов КАБами, которые Россия может наносить по Украине.

К российским войскам направили подразделения "Ахмата"

Возле Глубокого и Волчанска у противника боевые задачи остались неизменными. В направлении Липецкой громады враг пытается максимально приблизиться к административным границам Харькова с последующим взятием под огневой контроль отдельных жилых районов.

Относительно Волчанска, противник хочет в полной мере оккупировать этот населенный пункт и образовать плацдарм для дальнейшего продвижения в тыл группировки украинских войск на Купянском отрезке.

На текущий момент Силам обороны Украины удалось существенно разрушить намерения противника, уничтожив его личный состав, военную технику и другие средства, которые он применяет в войне против Украины.

"Возле Глубоко появились подразделения батальона "Ахмат". Они заходят тогда, когда в российских оккупационных войсках начинаются проблемы с внутренней дисциплиной. На поле боя "ахматовцев" можно увидеть не так часто, а вот в принудительной работе они разбираются и российские власти им дают соответствующее задание – заниматься принуждением российских солдат и пускать новые партии бойцов в бой", – рассказал Федоренко.

Враг, со слов военного, будет продолжать наращивать свои усилия, пытаться реализовать те задачи, которые перед ним определены. Но, по убеждению Федоренко, сделать это в перспективе российской армии не удастся. Ведь соответствующих предпосылок для этого нет.

К сведению! В украинском Генштабе сообщили, что по состоянию на 17 сентября на Харьковском направлении произошло 2 боевых столкновения в районе населенного пункта Волчанск. На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло 11. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Новоосинового, Синьковки и Лозовой.