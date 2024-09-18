Інцидент трапився на передових позиціях 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії. Подробиці повідомили в ОТУ "Харків".

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Окупанти масово труяться в районі Глибокого

Захисники повідомили, що в районі населеного пункту Глибоке окупанти здійснюють поодиноке переміщення особового складу з метою поповнення поточного некомплекту на передових позиціях.

Через низьку якість харчових продуктів та питної води на передових позиціях 11-го танкового полку 18-ї мотострілецької дивізії відмічаються масові випадки шлунково-кишкових розладів серед особового складу.

Окупанти потребують медикаментів і рівень їхнього морально-психологічного стану значно знизився.

Раніше в ОТУ "Харків" повідомили, що завдяки надзвичайно активній роботі українських дронів в районі сіл Глибоке для окупантів склалась катастрофічна ситуація. Живими та цілими звідти в них є шанси вибратись тільки назад у Росію або в полон.

Також на цьому напрямку багато російських військових відмовляються виконувати бойові накази. Тому для посилення дисципліни Росія перекидає туди підрозділ "Ахмат".