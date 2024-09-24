Идентифицированы оккупанты, которые издевались над украинскими военными на Харьковщине

СБУ и Харьковская областная прокуратура установили личности двух российских военных, которые издевались над украинскими военнопленными. Преступления зафиксированы в мае 2024 года во время российского наступления на Харьковскую область.

Правоохранители во время мониторинга соцсетей обнаружили кадры издевательств над украинцами. Три месяца понадобилось прокурорам и следователям СБУ, чтобы установить виновников, место и время преступлений.

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Оккупанты издевались над четырьмя украинскими пленными

Одним из подозреваемых оказался командир стрелковой роты танковых войск с позывным "Барс". Другой виновник – его подчиненный, старший стрелок взвода с позывным "Кнавон".

Их военное подразделение входит в группировку войск "Север", которое участвовало в попытке повторного вторжения на территорию Харьковской области в мае 2024 года,

– установили прокуроры.

Эти оккупанты в конце мая взяли в плен четырех украинских военнослужащих. Произошло это вблизи села Старица Чугуевского района.

Россияне завязали им глаза, связали руки и осуществляли "конвоирование". Они били украинцев ногами по всему телу, выстрелами имитировали их казнь, применили психологическое давление.

Все это оккупанты сняли на камеру телефона и выложили в соцсетях.

"Кроме того, правоохранители выяснили, что командир неоднократно публиковал в соцсетях свои фото в военной форме с разных лет с подписью – "на страже Руси с 2014 года". Также есть информация о его многолетней службе в так называемой милиции "лнр"", – добавили в прокуратуре.

Сейчас следствие работает над объявлением в розыск подозреваемых в издевательствах над украинскими защитниками. Им уже сообщено о подозрении в жестоком обращении с военнопленными, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Оккупантами грозит до 12 лет тюрьмы.

Россияне издевались над украинскими защитниками на Харьковщине: смотрите видео