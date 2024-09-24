Ідентифіковано окупантів, які знущалися з українських військових на Харківщині

СБУ та Харківська обласна прокуратура встановили особи двох російських військових, які знущалися з українських військовополонених. Злочини зафіксовані у травні 2024 року під час російського наступу на Харківську область.

Правоохоронці під час моніторингу соцмереж виявили кадри знущань з українців. Три місяці знадобилося прокурорам та слідчим СБУ, щоб встановити винуватців, місце та час злочинів.

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Окупанти знущалися із чотирьох українських полонених

Одним із підозрюваних виявився командир стрілкової роти танкових військ з позивним "Барс". Інший винуватець – його підлеглий, старший стрілець взводу з позивним "Кнавон".

Їхній військовий підрозділ входить до угруповання військ "Север", яке брало участь у спробі повторного вторгнення на територію Харківської області у травні 2024 року,

– встановили прокурори.

Ці окупанти наприкінці травня взяли у полон чотирьох українських військовослужбовців. Сталося це поблизу села Стариця Чугуївського району.

Росіяни зав'язали їм очі, зв'язали руки та здійснювали "конвоювання". Вони били українців ногами по всьому тілу, пострілами імітували їхню страту, застосували психологічний тиск.

Усе це окупанти зняли на камеру телефону та виклали у соцмережах.

"Крім того, правоохоронці з'ясували, що командир неодноразово публікував у соцмережах свої фото у військовій формі з різних років з підписом – "на сторожі Русі з 2014 року". Також є інформація про його багаторічну службу у так званій міліції "лнр"", – додали у прокуратурі.

Наразі слідство працює над оголошенням у розшук підозрюваних у знущаннях з українських захисників. Їм уже повідомлено про підозру у жорстокому поводженні з військовополоненими, вчиненому за попередньою змовою групою осіб. Окупантами загрожує до 12 років в'язниці.

Росіяни знущалися з українських захисників на Харківщині: дивіться відео