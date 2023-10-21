На Херсонщине оккупанты изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и троих бабушек, – комиссия ООН

Во время оккупации Херсонской области российские захватчики изнасиловали 16-летнюю девушку. Также они применили сексуальное насилие в отношении женщин в возрасте от 19 до 83 лет.

Большинство пострадавших находились в уязвимом положении. Об этом говорится в докладе Комиссии ООН, информирует 24 Канал.

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Как стало известно, жертвами изнасилований стали 16-летняя девушка и женщины от 19 до 83 лет. Трое – пожилые женщины, некоторые жили сами, либо с малолетними детьми, либо с членом семьи, который имеет инвалидность.

Большинство изнасилований произошло после того, как российские террористы ворвались в дома жертв и угрожали оружием или намерением убить их родственников. Одну из пострадавших и ее мужа захватчики застрелили после того, как они сообщили об изнасиловании.

В то же время оккупанты также совершали дополнительные акты насилия в отношении жертв изнасилований. В частности, жестокое избиение, душение, удушение, нанесение порезов и стрельбу. В некоторых случаях при изнасиловании присутствовали члены семьи жертвы.

В ООН рассказали об одном из случаев жестокого обращения оккупантов с украинцами. Так, в марте 2022 года оккупант пришел в дом 83-летней женщины и заставил ее открыть дверь. Он спросил ее, знает ли она сотрудничающих с ВСУ лиц и избил ее винтовкой. Захватчик приказал ей раздеться, изнасиловал ее и продолжал изнасиловать и избивать в течение нескольких часов. Кроме того, он угрожал изнасиловать мужа женщины, который жил с инвалидностью и присутствовал в доме.

В Украине будут судить двух российских солдат

Напомним, что двух оккупантов будут судить за зверства, которые они творили во время оккупации Киевщины. Речь идет о 28 и 31-летнем военнослужащих 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады роты снайперов вооруженных сил России. Им инкриминируется серия преступлений сексуального характера.

Так, террористы совершили сексуальное насилие над 12 жителями временно оккупированного населенного пункта Киевской области. Россияне во время проверки паспортов определяли дома, в которых проживали молодые женщины, затем врывались в их дома и угрожая оружием совершали насилие.

Также эти оккупанты ворвались в дом молодых супругов и по очереди изнасиловали жену, в то же время заставляя смотреть за преступными действиями ее мужа. А потом один из злоумышленников изнасиловал их 4-летнюю дочь.