Этот обзор будет кратким и исключительно о текущих изменениях на нескольких направлениях.

Какова ситуация на Купянском направлении?

Подразделения из состава соединений 6-й общевойсковой армии противника и приданных им сил 1-й танковой армии продолжают активные атакующие и штурмовые действия на Купянском направлении, пытаясь решить одновременно несколько тактических задач. Об этом пишет Константин Машовец, информирует 24 Канал.

Читайте также Сможет ли Россия захватить всю Донецкую область: что говорят в ЦПД

Попытки россиян продвинуться в направлении Ольшана – Петропавловка, чтобы выйти на восточные окраины Купянска, пока не увенчалось успехом. Отдельные штурмовые группы противника, которые прорвались на северо-западную окраину города, пытаются там закрепиться. Сейчас, судя по всему, им удалось удержаться в районе городского кладбища и заправки "УкрАвтоГаз", а также в районе улиц Мечникова и Мичурина, продвинувшись к городу с севера, по реке Оскол.

В районе Загрызово россияне пытаются обойти это село с двух сторон – вдоль Оскола, атакуя в сторону Богуславки, и на восток от него, действуя от Лозовой в сторону Новой Кругляковки, пытаясь расширить свой прорыв на Оскол. Пока – безрезультатно.

Россияне вышли на несколько крайних кварталов и улиц Купянска и пытаются окружить весь район обороны Купянска с севера и северо-запада.

В свою очередь, подразделения ВСУ, обороняющихся в городе, за последние сутки несколько раз контратаковали вклинившегося врага. В районе улиц Мечникова и Мичурина они смогли сократить вклинение противника на пару кварталов (до 150 – 200 метров). Всего за двое суток на этом направлении произошло до 15 боевых столкновений.

Есть ли успехи у врага на Лиманском направлении?

Противник, действуя со своего плацдарма на реке Черний Жеребец, продолжает попытки наступать одновременно в направлении Оскола у Дробышево. В частности:

штурмовые группы 2-й МСД, судя по всему, сумели расширить вклинение на юг от села Карповка и закрепиться на нескольких позициях вдоль реки Нитриус. Есть информация, что некоторые малые пехотные группы противника даже переправились через реку;

в то же время атаки 144-й МСД в районе села Редкодуб и 3-й МСД в районе села Грековка успеха противнику не принесли. Так же как и попытки продвинуться в направлении Зеленая Долина – Шандриголовое.

Всего в течение суток враг совершил до 16 попыток атаки/штурма на этом направлении, успев занять до 1 квадратного километра к югу от Карповки.

Какая угроза нависла над россиянами на Добропольском направлении?

По всему периметру остатков вклинения россиян продолжаются упорные встречные бои. Судя по всему, 51-я ЗВА противника получила усиление в виде нескольких резервных подразделений с бронетехникой. Теперь она упорно пытается прорваться к остаткам своих штурмовых подразделений, которые продолжают обороняться в районе села Кучеров Яр и к востоку от села Золотой Колодец.

Также враг, несмотря на потери, пытается занять село Родинское и удержать несколько позиций в лесополосах вдоль железной дороги, к западу от села Сухецкое.

В свою очередь, ВСУ продолжают контратаковать противника в основе "горловины" его вклинения, пытаясь полностью перерезать именно вклинение по кратчайшему направлению Никаноровка – Маяк, а также постепенно сузить общую площадь вклинения противника.

В течение последних суток ситуация развивалась следующим образом.

Сводные штурмовые подразделения 114-й и 132-й отдельных мотострелковых бригад противника, сосредоточившись между Шаховым и Новым Шаховым, атаковали с юга на север в направлении Кучеров Яр. Прорваться к окруженным им не удалось, но они продвинулись примерно на пол километра.

Стремясь не допустить дальнейшего продвижения подразделений ВСУ на восток от Никаноровки, их атаковали с юга, в правый фланг, штурмовыми подразделениями из состава 1-й ОМСБр 51-й ЗВА и 39-й ОМСБр из состава 68-го АК. Россиянам удалось занять одну лесополосу к северу от Затишка, продвинувшись примерно на 1 километр.

В свою очередь, ВСУ продолжали активно сокращать общую площадь зоны проникновения противника, как на ее "вершине", так и в "основе". Судя по всему, несколько вражеских штурмовых групп, которые засели между Золотым Колодязем и Веселым в районе местного пруда, вскоре будут или уничтожены, или отступят к основному "остатку" своего вклинения – участка местности в районе села Кучеров Яр.

Читайте также Встреча Зеленского и Путина это скорее политическое чудо, а не реальность

Кроме того, судя по всему, в течение последних нескольких дней Силам обороны Украины удалось прорваться на северную окраину села Маяк и начать за него бои. Что само по себе представляется достаточно "неприятным" для подразделений 51-й ЗВА россиян, которые упорно атакуют в направлении Кучерова Яра. Расстояние между уже освобожденной ВСУ Никаноровкой и Маяком, который до сих пор удерживает противник, составляет 3,8 километра.

Если украинским подразделениям удастся преодолеть это расстояние навстречу друг другу в течение ближайших нескольких дней, то в окружение попадут не только остатки штурмовых подразделений противника в районе Кучерова Яра, но и подразделения, которые сейчас пытаются прорваться к ним с юга.

Пока я не взялся бы прогнозировать общий результат этих боев, поскольку стороны проявляют в них завистливое упорство. Сейчас ситуация явно выглядит лучше для ВСУ, но из-за этого возникает вопрос – хватит ли у них сил и средств, чтобы закончить начатое?

Более того, российское командование сейчас активно пытается перегруппировать дополнительные силы и средства на это направление. Россияне хотят помешать украинскому командованию наращивать усилия, маневрируя резервами из других ближайших к Доброполью направлений.

Что происходит на Покровском направлении?

Здесь в течение последних нескольких дней в рамках "сковывания" украинских резервов, противник активизировался на нескольких участках.

В направлении Гродовка – Мирноград атаковали штурмовые группы 137-й и 5-й ОМСБр, а также несколько групп проникновения из состава 72-го отдельного батальона специального назначения. Им удалось продвинуться по дороге на Мирноград около 1 километра в сторону поселка Луч.

15-я ОМСБр из состава 2-й ЗВА еще не продвинулась на север от Удачного. В Зверевом до сих пор закрепляется 1437-й мотострелковый полк противника.

Надо понимать, что 41-я и 2-я ЗВА пока накапливают личный состав и материально-технический ресурс в ожидании момента, когда 51-я ЗВА прорвется на север от Покровска и заблокирует обе дороги на Доброполье. Однако, судя по всему, пока этот момент затягивается из-за влезания командования 51-й ЗВА в авантюру с "прорывом" к дороге Доброполье – Краматорск. Россиянам придется как минимум перегруппировать силы и средства в своей полосе, чтобы продолжать давление на севернее Покровска и Мирнограда.

Смогут ли ВСУ стабилизировать Южно-Донбасское направление?

Сейчас это направление является наиболее угрожающим для СОУ из всех, где враг пытается наступать. Здесь фиксируется до 30 – 35 боевых столкновений в сутки. Суточные темпы продвижения врага здесь снова начали расти – по состоянию на 19 августа они подскочили с 4 – 5 квадратных километров до 9 квадратных километров. Более того, противник продвигается практически по всей ширине операционной зоны группировки войск "Восток".

Подразделения 37-й ОМСБр из состава 36-й ЗВА россиян продолжили наступление в направлении Воскресенка – Сичневое, а также захватили Малиевку. Отдельные малые штурмовые группы даже проникли в село Вороное.

127-я мотострелковая дивизия из состава 5-й ЗВА при поддержке подразделений 69-й отдельной бригады прикрытия также продвинулась достаточно широкой полосой по фронту, от рубежа Темировка – Вольное Поле в общем северо-западном направлении.

Ее подразделения вклинились между селами Запорожское и Новосергиевка на 1,5 – 2 километра, продвинулись по обе стороны дороги Большая Новоселка – Гуляйполе, в направлении Новополь – Новоивановка, а также упорно прорываются в направлении Новоселка – Камышеваха.

Учитывая тот факт, что к северу от полосы 5-й ЗВА, где наступают еще две армии УВ "Восток" и где противник практически пробился уже к реке Волчья на участке между Искрой и Ивановкой, становится очевидным, что украинские войска, которые действуют на этом направлении, пока не способны стабилизировать общую ситуацию.

На Сумском, Харьковском, Славянском (Северском), Краматорском, Торецком направлениях в течение последних суток – без существенных изменений