Россия последовательно осуществляет акты вторжения в воздушное пространство стран НАТО. Российские дроны уже залетали в Польшу и Румынию, самолеты МиГ-31 и вертолет Ми-8 – в Эстонию. Все это не случайность, а плановые действия.

Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Павел Лакийчук в эфире 24 Канала объяснил, с чем связаны вторжения россиян в воздушное пространство стран НАТО. Он предположил, к чему готовится Кремль.

В чем стратегическая цель россиян в отношении стран НАТО?

Лакийчук отметил, что с точки зрения военных, все события, которые происходили в Польше, в Эстонии, в Румынии – это однозначная разведка. Когда российские дроны залетели на территорию Польши, вся система управления войсками страны светилась, как новогодняя елка.

Немцы хвастались, что не планировали применять ЗРК Patriot для отбивания пенопластовых "Гераней", но радиолокация их комплексов работала. Украинские ПВОшники схватились за голову, если бы это услышали,

– подчеркнул он.

Потому что они знают, что стрелковая станция включается, когда уже есть целеуказания. Для того чтобы включиться, схватить цель, осуществить залп и выключиться. Должен быть как можно более короткий срок времени, потому что в наших условиях по ним прилетит противорадиолокационная ракета, если будет хоть небольшая задержка. В других условиях, по мнению руководителя программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI", – это вскрытие радиоэлектронной обстановки.

Одновременно работает РЭБ в России, летят дроны, включается радиоэлектронная разведка. Параллельно проходят учения "Запад-2025". Российские части и подразделения Сухопутных войск радиоэлектронной разведки развернуты на территории Беларуси. Все эти радиотехнические взводы и роты, по его словам, одновременно следят, что там происходит.

Главный результат залёта МиГ-31 в Эстонию – это полностью вскрытая обстановка. Более того, вечером следующего дня немцы взлетали из Ростока для перехвата российского самолета-разведчика Ил-20. Это уже была доразведка театра военных действий,

– пояснил Павел Лакийчук.

Если сравнить с событиями на фронте, то когда российские диверсионно-разведывательные группы лезут в Покровск, они не диверсии там планируют устраивать, это – разведка. Если, по его словам, в одном месте россиянам дают отпор, тогда они понимают, что здесь пункт сопротивления и не пройти. А когда им удается где-то продвинуться, значит в этом месте в украинской обороне есть щель.

Это означает, что они вскрыли оборону и будут наступать, проводить боевые действия,

– отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI".

Он резюмировал, если аналогичные действия россиян перенести на стратегический уровень, то когда они вскрывают оборону страны НАТО, это означает, что готовы наступать. Об этом знают и в Альянсе, и в России.

