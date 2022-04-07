Россияне насиловали украинских женщин и мужчин, детей и пожилых людей, – Венедиктова
Источник:фейсбук Ирины Венедиктовой
Россияне, которые пришли в Украину с войной, постоянно совершают, в частности, сексуальное насилие. Они насилуют женщин, мужчин, детей и пожилых людей.
Чтобы помочь пострадавшим, правоохранители совместно с другими государственными органами и общественным сектором уже начали обсуждение этой проблемы. Об этом рассказала генпрокурор Ирина Венедиктова 5 апреля.
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Часто жертвы не хотят признаваться
По словам главы Генпрокуратуры, о фактах такого надругательства буквально кричат соцсети. Правоохранители преимущественно узнают такие случаи из открытых источников или от третьих лиц. Но часто люди, ставшие жертвами сексуального насилия, не говорят об этом.
Это их выбор. И это понятно: страх, боль, отчаяние, тотальное недоверие ко всем. Российские военнослужащие совершали сексуальное насилие в отношении украинских женщин и мужчин, детей и пожилых людей,
– сказала Ирина Венедиктова
Она добавила, что у прокуратуры есть международные протоколы расследования таких военных преступлений. Также правоохранители проводят экспертизу всех убитых женщин, чтобы знать, были ли они жертвами изнасилований.
Совещание, на котором обсуждали эту проблему / Фото из фейсбука Генпрокуратуры
Нарабатывают механизм помощи
Глава Генеральной прокуратуры акцентировала внимание на том, что уже идет наработка действенного алгоритма помощи жертвам. Речь идет о физической помощи, а также о моральной и юридической поддержке.
К этому уже привлекли общественные организации. Они в этом очень помогут, потому что именно им часто доверяются потерпевшие. Об этом свидетельствует практика противодействия домашнему насилию.
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