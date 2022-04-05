Однако, по его мнению, должно отвечать перед законом и руководство солдат, которые это делали. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на интервью главы МВД Общему вещателю 5 апреля.

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Задерживать будут даже в других странах

Пока правоохранители усиленно работают на всех освобожденных от врага территориях. Следователи собирают все доказательства преступлений и материалы ДНК.

Если бы не нашли виновника, он, в любом случае, будет привлечен к ответственности. Он будет объявлен в розыск, и в любой стране он будет задержан и передан украинскому правосудию,

– сказал министр.

Он добавил, что Нацгвардия на освободившихся территориях нашла перечень бойцов воинской части. Теперь, в частности, эти списки помогут идентифицировать находившихся на Киевщине вражеских военных.

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