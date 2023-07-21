Оккупанты обстреляли поселок Дружба в Донецкой области, погибли двое детей

Российские захватчики обстреляли поселок Дружба Торецкой общины в Донецкой области. В результате атаки погибли двое детей.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко. По его данным, погибшие дети были братом и сестрой.

Смотрите также Похищенный украинский журналист Хилюк удерживается в России: возможно, в одной камере с Навальным

Около трех часов дня россияне обстреляли поселок из артиллерии – один из снарядов попал во двор, где находились дети: 10-летний мальчик и 16-летняя девочка. Брат и сестра. Они получили ранения, несовместимые с жизнью,

– сообщил Павел Кириленко.

Кроме того, в поселке во время обстрела получила ранение пожилая женщина – ее доставили в больницу. Кириленко еще раз призывает родителей вывозить несовершеннолетних детей из опасной зоны.

"Дети не должны жить рядом с войной. За сохранение их жизни вы отвечаете, в том числе, и перед законом", – подчеркнул Кириленко.

Отметим, что Донецкая область постоянно находится под обстрелами российских войск, ежедневно враг убивает и травмирует мирных граждан и разрушает гражданскую инфраструктуру.

Последствия сегодняшнего обстрела поселка Дружба: видео

Артиллерийский снаряд прилетел в здание

В МВД рассказали, что 9-летний мальчик и его 16-летняя сестра погибли в результате прямого попадания артиллерийского снаряда в их дом.

В момент удара мальчик находился на улице, а девочка выходила из дома. Обстрел произошел около 14:30. Дети получили осколочные ранения, несовместимые с жизнью. Мальчика убило на месте, его сестра скончалась в больнице,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! По состоянию на утро 21 июля 2023 года по официальной информации ювенальных прокуроров 494 ребенка погибли и более 106 получили ранения разной степени тяжести.