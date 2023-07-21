Окупанти обстріляли селище Дружба на Донеччині, загинули двоє дітей

Російські загарбники обстріляли селище Дружба Торецької громади у Донецькій області. В результаті атаки загинуло двоє дітей.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. За його даними, загиблі дітки були братом та сестрою.

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Близько третьої години дня росіяни обстріляли селище з артилерії – один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти: 10-річний хлопчик та 16-річна дівчинка. Брат та сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям,

– повідомив Павло Кириленко.

Крім того, у селищі під час обстрілу отримала поранення літня жінка – її доправили до лікарні. Кириленко вкотре закликає батьків вивозити неповнолітніх дітей із небезпечної зони.

"Діти не мають жити поруч із війною. За збереження їхнього життя ви відповідаєте у тому числі і перед законом", – наголосив Кириленко.

Зауважимо, Донецька область постійно перебуває під обстрілами російських військ, щодня ворог убиває та травмує мирних громадян та руйнує цивільну інфраструктуру.

Наслідки сьогоднішнього обстрілу селища Дружба: відео

Артилерійський снаряд прилетів в будинок

У МВС розповіли, що 9-річний хлопчик і його 16-річна сестра загинули внаслідок прямого влучення артилерійського снаряду в їхній будинок.

У момент удару хлопчик перебував надворі, а дівчинка виходила з будинку. Обстріл стався близько 14:30. Діти отримали осколкові поранення, несумісні з життям. Хлопчика вбило на місці, його сестра померла в лікарні,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! Cтаном на ранок 21 липня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 494 дитини загинули та понад 106 – отримали поранення різного ступеня тяжкості.