Россияне привезли в Мариуполь крематории, чтобы скрыть результаты массовых убийств
Источник:Мариупольский городской совет
Российские военные 6 апреля привезли в Мариуполь мобильные крематории. После международной огласки резни в Буче они хотят замести следы своих зверств в Мариуполе.
Крематории уже заработали. Рашисты спешат избавиться от тел мирных украинцев, чтобы мир не узнал о том, что творилось в Мариуполе.
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Еще неделю назад предварительные данные указывали о 5 тысячах убитых гражданских. Учитывая размеры города, катастрофические разрушения и продолжительность блокады, жертвами оккупантов могли стать десятки тысяч мариупольцев.
Поэтому Россия не спешит давать зеленый свет миссии Турции и другим инициативам по спасению и полной эвакуации Мариуполя. Кроме того, всех потенциальных свидетелей зверств оккупантов пытаются идентифицировать через фильтрационные лагеря и уничтожить,
– рассказали в мэрии.
Тела сжигают коллаборанты
Всю грязную работу по зачистке города россияне оставили коллаборантам. К бригадам, сжигающим тела замученных людей, привлекли боевиков из фейковых республик на Донбассе. Контролирует эту ужасную работу провозглашенный оккупантами "мэр" Мариуполя Константин Иващенко.
В мэрии отметили, что коллаборант много лет пытался захватить власть, ино в конце концов ему удалось стать разве что директором мариупольского крематория.
Масштаба трагедии в Мариуполе мир не видел со времен существования концлагерей нацистов. Рашисты превратили весь наш город в лагерь смерти. К сожалению, жуткая аналогия получает все больше подтверждений,
– сказал настоящий мэр Вадим Бойченко.
Он отметил, что в Мариуполе создали "новые Освенцим и Майданек". Мир должен помочь наказать путинских изуверов.
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