Росіяни привезли у Маріуполь крематорії, щоб приховати результати масових вбивств
Джерело:Маріупольська міська рада
Російські військові 6 квітня привезли до Маріуполя мобільні крематорії. Після міжнародного розголосу різні у Бучі, вони хочуть замести сліди своїх звірств у Маріуполі.
Крематорії вже запрацювали. Рашисти поспішають позбутися тіл мирних українців, щоб світ не дізнався про те, що творилося у Маріуполі.
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Ще тиждень тому попередні дані вказували про 5 тисяч вбитих цивільних. З огляду на розміри міста, катастрофічні руйнування та тривалість блокади, жертвами окупантів могли стати десятки тисяч маріупольців.
Саме тому Росія не поспішає давати зелене світло місії Туреччини та іншим ініціативам з порятунку та повної евакуації Маріуполя. Крім того, всіх потенційних свідків звірств окупантів намагаються ідентифікувати через фільтраційні табори та знищити,
– розповіли у мерії.
Тіла спалюють колаборанти
Усю брудну роботу з зачистки міста росіяни залишили колаборантам. До бригад, які спалюють тіла закатованих людей, залучили бойовиків з фейкових республік на Донбасі. Контролює цю жахливу роботу проголошений окупантами "мер" Маріуполя Костянтин Іващенко.
У мерії зазначили, що колаборант багато років намагався захопити владу, але врешті-решт йому вдалося стати хіба що директором маріупольського крематорію.
Масштабу трагедії в Маріуполі світ не бачив з часів існування концтаборів нацистів. Рашисти перетворили все наше місто на табір смерті. На жаль, моторошна аналогія отримує все більше підтверджень,
– сказав справжній мер Вадим Бойченко.
Він зазначив, що в Маріуполі створили "нові Освенцим та Майданек". Світ має допомогти покарати путінських нелюдів.
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