За даними джерел 24 каналу у розвідці, для зйомок нібито "вбивств українськими військовими цивільних у Маріуполі" окупанти 4 та 5 квітня масово мобілізовують наркоманів та алкоголіків. Обирають саме таких, від яких не залишилося нічого людського, які готові на будь-що заради горілки та дози.

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Для зйомок "злочинів ЗСУ" залучать представників російських телеканалів, операторів безпілотників. Також знімати можуть на камери відеонагляду, які заздалегідь поставлять на місця страт.

Використовуватимуть українські документи та форму ЗСУ

Як стверджують розвідники, Путін, а також керівники міністерства зовнішніх справ та міноборони Росії вирішили, що розголос військових злочинів окупантів у Бучі все ж таки є зайвим та таким, що шкодить країні-терористці.

Оскільки ж переконати світ у тому, що військові ЗС РФ не винні у вчиненні моторошних та холоднокровних вбивств, абсолютно нереально, у Кремлі вирішили діяти більш рішуче – створити власну інформаційну кампанію. Звісно, ще більш криваву та показову.

Російські терористи збирають чималу групу нелюдей, яких перевдягнуть у форму Збройних сил України та змусять на камеру вбивати цивільних людей з особливою жорстокістю.

Цілком ймовірно, що режисери цього злочину намагатимуться створити "беззаперечні" докази реальності цих записів, тому зніматимуть не тільки на професійне обладнання, але й на БПЛА, мобільні телефони та камери відеонагляду. Аби все виглядало так, що кадри було знято випадково.

Виконавців для цього кривавого дійства активно відловлювали та мобілізовували у різних районах Луганщини та Донеччини за допомогою дільничих "поліцейських". Після цього майбутніх злочинців примусово відконвоювали до Дебальцевого.

Наркоманам та залежним від алкоголю забезпечили сухий закон, аби вони максимально страждали та були готові на будь-які дії заради ковтка горілки чи отримання дози.

За задумом росіян, перевдягнуті бойовики мають розмовляти між собою українською та вбивати перехожих цивільних, заходити у квартири людей та показово їх страчувати.

Після вбивств пропагандисти мають показати докази того, що злочинці мають щось "спільне" із ЗСУ. Зробити це планують, демонструючи українські паспорти та інші документи.

Може бути, що показуватимуть військові квитки та посвідчення з даними справжніх захисників України. Для цього використовуватимуть документи полонених, загиблих чи просто заповнять пусті бланки, отримані з тимчасово захоплених територій.

Кожному, хто вб'є щонайменше 10 осіб, обіцяють 1 – 2 вихідних та безмежний доступ до наркотичних речовин та алкоголю.

Бучанська різанина може показатися дрібницею

У Кремлі хочуть створити настільки масштабну інформаційну акцію, аби злочини російських військових у Бучі, Ірпені та Бородянці здавалися світу дрібницею. Через це військові злочинці з Росії задумали вбити від 100 до тисячі осіб.

Коли саме росіяни можуть спробувати провести цю криваву акцію, невідомо. Однак у розвідці кажуть, що вбивства можуть статися найближчим часом. Цілком ймовірно, що вбиватимуть наркомани безпосередньо у Дебальцевому, аби у росіян було менше проблем з логістикою та організацією процесу. Втім, мобілізованих для цієї справи можуть відвезти у Маріуполь.

Крім того, не можна виключати, що вже після масових вбивств росіяни намагатимуться змусити полонених українців оговорити себе та зізнатися у скоєному. Також на камеру розповідати про свій "військовий шлях" та знищення цивільних можуть і самі мобілізовані, які представлятимуться солдатами ЗСУ.