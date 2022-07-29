"Обстрел" Оленовской колонии устроили оккупанты: СБУ обнародовала важный аудиоперехват

русские оккупанты совершили массовое убийство пленных в колонии в Донецкой области. Несмотря на ложь пропагандистов, зверство россиян стало известно на весь мир.

Массовое убийство пленных в Оленовке – ужасное военное преступление, за которое придется отвечать каждому оккупанту. Солдаты врага в разговорах друг с другом сознаются, что именно они убили пленных, а заявления российских пропагандистов – ложь.

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