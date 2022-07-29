"Обстріл" Оленівської колонії вчинили окупанти: СБУ оприлюднила важливе аудіоперехоплення

російські окупанти здійснили масове вбивство полонених в колонії на Донеччині. Попри брехню пропагандистів звірство росіян стало відоме на весь світ.

Масове вбивство полонених в Оленівці – жахливий воєнний злочин, за який доведеться відповідати кожному окупанту. Солдати ворога в розмовах один з одним зінаються, що це саме вони вбили полонених, а заяви російських пропагандистів – брехня.

Читайте до теми Окупанти фактично зізнались у причетності до вбивства полонених в Оленівці

Зізнання росіян у масовому вбивстві полонених

Службі безпеки України вдалося перехопити розмову двох російських окупантів про масове вбивство полонених в Оленівці. Один з окупантів заявляє, що російська пропаганда бреше, ніякого "обстрілу ЗСУ" не було, а злочин вчинили самі росіяни.

Все брехня, вони самі уї**ли казарми. Там було 190 з чимось людей. Позавчора переселили їх з трьох бараків на промзону, зробили "казарми", казали, що там буде лише "Азов". Вчора близько 11 почав працювати "Град, 100 метрів від паркану, по 10 ракет. Жодних "прильотів" снарядів не було. Це все підлаштовано,

– розповів росіянин.

Також окупант заявив, що всередині казарми могла бути вибухівка, які росіяни підклали раніше.