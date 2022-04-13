Россияне пытают украинского священника, который пытался спасти защитников Змеиного
Источник:Телеграм-канал Людмилы Денисовой
Россияне захватили в плен и пытают настоятеля одесского Свято-Троицкого собора Василия Вырозуба. Его незаконно удерживают в СИЗО № 2 Белгородского района России, в городе Старый Оскол.
Священника Православной церкви Украины россияне поместили в карцер. Там его подвергают пыткам и обвиняют в "шпионаже".
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Как Вырозуб попал в руки врага
Священника вместе с другими участниками гуманитарной миссии спасательного судна "Сапфир" захватили в плен русские военные.
Кроме отца, в следственном изоляторе находятся еще около 150 украинских военнослужащих. Их также пытает администрация СИЗО.
Омбудсмен Людмила Денисова отметила, что это нарушение статьи 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и социальным советами ООН.
Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав граждан Украины,
– призвала она.
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