Росіяни катують українського священника, який намагався врятувати захисників Зміїного

Росіяни захопили в полон та катують настоятеля одеського Свято-Троїцького собору Василя Вирозуба. Його незаконно утримують у СІЗО № 2 Бєлгородського району Росії, у місті Старий Оскол.

Священника Православної церкви України росіяни помістили до карцера. Там його піддають тортурам та звинувачують у "шпигунстві".

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Як Вирозуб потрапив до рук ворога

Священника разом з іншими учасниками гуманітарної місії рятувального судна "Сапфір" захопили в полон російські військові.

Окрім отця, в слідчому ізоляторі перебувають ще майже 150 українських військовослужбовців. Їх також катує адміністрація СІЗО.

Омбудсменка Людмила Денісова зауважила, що це порушення статті 3 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод, а також Мінімальних стандартних правил поводження з ув'язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН.

Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти порушення РФ прав громадян України,

– закликала вона.

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