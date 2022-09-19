В Волчанске граждан Шри-Ланки россияне держали в плену и пытали, – полиция

Россияне во время оккупации захватили семерых граждан Шри-Ланки. Люди пытались спастись и пешком шли в Харьков.

Об этом рассказали в полиции Харьковской области. Отмечали, что пленных иностранцев пытали.

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"В настоящее время иностранцы в возрасте от 20 до 40 лет находятся в одном из реабилитационных центров. Им предоставили медицинскую помощь и обеспечили все условия для должного проживания", – рассказали полицейские.

Люди, которых оккупанты захватили в плен / Фото Нацполиции Харькова

Приехали в канун нового вторжения

Руководитель следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов рассказал, что людей пытали в тогда оккупированном Волчанске. Заметил, что за 3 недели до 24 февраля семь граждан Шри-Ланки приехали в Украину.

Часть из них приехала на обучение в Купянском училище, часть – работать. Они арендовали дом в Купянске, – отметил Болвинов.

Иностранцы испугались, когда началась война. Они не покидали съемный дом. Однако впоследствии решили эвакуироваться и отправились пешком в Харьков.

Россияне сразу задержали иностранцев

Оккупанты задержали иностранцев на первом блокпосте Купянска. Людям связали руки и закрыли глаза. Их увезли в неизвестном направлении.

Впоследствии оказалось, что иностранцы находятся в Волчанске. В неволе они были до 10 сентября.

Следователь Владимир Якименко рассказал, что сейчас идет досудебное расследование. Граждан Шри-Ланки допросили как потерпевших. Об инциденте сразу рассказали для консульства.



Граждане Шри-Ланки, которых пытали россияне / Фото Нацполиции Харькова

Свидетельство о пытках

Пострадавшие рассказали правоохранителям о пытках и постоянном избиении от россиян. Также их заставляли убирать, забирали деньги.

Один из пленных сказал, что россияне плоскогубцами оторвали ему ногти на больших пальцах ног. Другому тоже оторвали ноготь на ноге, зажимали между дверью и били по голове. Иностранец имеет шрамы на голове за ушами.

Когда Волчанск деоккупировали, люди снова пошли отправились в Харьков. Они попали в гостиничный комплекс. Там их приютил охранник и сообщил в полицию. Пострадавшие находятся в реабилитационном центре. Им оказали помощь.

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